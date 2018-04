El adiós de Iniesta, una gran putada

Nuevamente la congoja ante las lágrimas del hombre que más gloria le ha dado al fútbol español. Tras sus lágrimas en el banquillo del Metropolitano tras su golazo al Sevilla y ser sustituido, Andrés Iniesta ha vuelto a llorar por el mismo motivo, el de decirle adiós al Barça y, por ende, a La Liga. El fútbol español se quedará sin el futbolista que más le ha dado, el de aquella volea con la diestra cuando el partido finalizaba en Johannesburgo.

Se trata de una putada a nuestro fútbol, por lo que las lágrimas de Iniesta van a hacerse contagiosas. Nos deja un futbolista que sale ovacionado de todos los campos españoles a excepción de San Mamés, lo que no resulta raro. Sin Iniesta, La Liga no será la mismo. El manchego representa lo mejor, no sólo de nuestro fútbol sino como modelo de juventud digno de ser seguido por los valores que representa de honestidad, humildad, bonhomía, educación, calidad y entrega.

Entre lágrimas, Andrés le ha declarado amor eterno al Barça reconociéndole que le dio cuanto ha recogido en la vida. Curiosamente, dos béticos fueron providenciales para que recalase en la Masía tras abandonar su pueblo haciendo de tripas corazón. La recomendación de Germán Vaya, el popularísimo Mani, la acogió Lorenzo Serra sin dudarlo. El primero ejercía, y ejerce, de ojeador culé, mientras que Serra estaba al mando de la dirección deportiva azulgrana.

Son detalles, sólo detalles, en la impresionante carrera profesional del hombre que se nos va, France Football le ha pedido disculpas por no haberle dado el Balón de Oro, pero eso a Iniesta no le ha importado demasiado. Tampoco lo tiene Xavi y no pasa nada, pero estamos ante un momento amargo de nuestro fútbol. Para disfrutar de las excelencias de Iniesta nos queda el Mundial y ojalá las cosas se parezcan a las de hace ocho años, pero, pase lo que pase, esto es una putada.