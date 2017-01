En el adiós a un recinto sagrado para el bético

Acude el Betis a su última cita con la que puede considerarse su segunda casa. Todo indica que el estadio Vicente Calderón está escenificando su curso postrero y al bético se le alegran las pajarillas recordando qué significa dicho recinto en la historia de su queridísimo club. Y es que los dos últimos títulos oficiales que alegran su vida centenaria tuvieron como escenario ese campo donde esta tarde rinde visita por última vez.

No es la de hoy una cita trascendente en la vida del anfitrión ni tampoco en la del visitante. Ni el Atleti parece con muchas opciones en esta Liga ni el Betis mira con demasiado vértigo el futuro, por lo que el partido tiene más carga sentimental que la que conlleva el prosaicismo del día a día. Y en esa indudable carga sentimental afloran los goles de Javier López, el penalti que Esnaola le paró a Iríbar y aquel gol de Dani con el que el Betis de Serra se coronaba campeón de Copa.

Pero esos recuerdos se adoban con otros muchos que hacen que el Calderón sea como una segunda casa para el Betis. Cierto gol de Muhren sobre la campana el día que los verdiblancos volvían tras el glorioso 25-J, el doblete que tanto Morán como Diarte lograron para truncar una gran trayectoria del Atleti del doctor Cabeza, un retorno del infierno en partidazo de Vlada Stosic o el paso clave hacia la Champions en aquel mayo florido y hermoso del glorioso 2005. En fin...

Hoy se le dice adiós a tan entrañable recinto con el sabor agrio de no haberle podido vencer ni una vez al Atleti de Simeone. Ese Simeone que volvió al Calderón gracias a un triunfo del Betis no le ha dado bola a los verdiblancos. ¿Será hoy cuando a guisa de despedida rompa el Betis tan mala racha? No estaría mal decirle adiós a tan sagrado recinto con buen sabor de boca, que hay que ver cómo suena en Heliópolis lo de "somos campeón de España en el Vicente Calderón..."