¿Y si alguna vez se deja madurar un proyecto?

Igual que la historia de la vida de algunos clubes está plagada de plata, la del Betis, que sea por siempre y para siempre Real Betis Balompié, es riquísima en días como éste de hoy. Ponga un Día D en su vida podría parafrasearse como moneda de uso corriente en los 109 años de vida de tan sevillano club de 13 barras con corona. Vida rica en convulsiones, en errores no siempre bienintencionados y en puntos de inflexión.

Esta noche se citan los béticos una vez más con la historia, con su propia historia, para soportar ese sinvivir que se enseñorea de la vida de su querido club. Pero es que lo de esta noche es como convivir de plano con la inquietud, pues el bético de bien, ese que lo único que pretende es que el Betis gane, lee y escucha estupefacto cómo los que tanto daño le hicieron siguen al acecho. O sea que aquel efecto dañino continúa revoloteando como una pesadilla en su propio insomnio.

Lo de hoy no se trata de los que están o el caos, pero se le parece. Ya sabemos todos que la gestión actual tiene un punto negro en la andadura del primer equipo, pero ¿hay garantía alguna de que los opositores la enderecen? Aparte de que no estén dando la cara, como si estuviesen convencidos de que callados son más presentables, cierto como la vida misma es que están ahí, no se sabe si unidos o separados, si con Farusa o con Bitton, pero que esperan su día nadie lo duda.

Desde que hace seis años se tumbó la situación, ningún proyecto ha prosperado. Todos han sido cercenados en su más tierna infancia y así han ido las cosas. Bien en la moqueta y tambaleante en la hierba, por lo que alguna vez debería probarse permitir su madurez. Y el que lideran Haro y Catalán bien merece, como mínimo, el beneficio de la duda a fin de que, de una vez, el Betis viva con normalidad y sin tener que mirar de reojo el calendario a fin de regatear a tanto Día D.