Contra la arbitrariedad

Todo el que no sea un canalla está de acuerdo en que en cuestiones relacionadas con la libertad sexual, no es no; y en que es un disparate exigir como prueba de la agresión que la víctima oponga una resistencia que sólo puede agravar su situación o incluso poner en riesgo su vida. Todo el que tenga un mínimo de sensibilidad o humanidad debe sentir repugnancia hacia los sucios argumentos utilizados por el juez que con su voto particular pidió la absolución de la Manada. Todo el que sepa leer comprendiendo lo que lee encontrará en el texto de la sentencia contradicciones que, al margen del conocimiento de la terminología legal, ofenden al sentido común por las discrepancias entre el relato de los hechos que la propia sentencia recoge y la calificación del delito.

Dicho lo cual es necesario añadir que sorprende que los mismos políticos y partidos que dicen que no hay que legislar en caliente -a golpe de presión social y recogida de firmas- cuando violan y asesinan a un menor de edad, cuando un padre descuartiza a sus hijos con un sierra eléctrica, cuando se viola y asesina a una chiquilla y se tortura a su familia no revelando el paradero del cuerpo o cuando la novia del padre secuestra y asesina al menor que edad que se "interpone" entre ellos, ahora digan que hay que atender la indignación social, prestar oído a la calle y cambiar la calificación penal de los delitos sexuales.

Y que sorprende que los mismos políticos, partidos y movimientos o asociaciones progresistas que intentan derogar la prisión permanente revisable ahora consideren que la condena de nueve años es levísima, que deberían haber sido condenados a los 22 años y 10 meses que pedía la Fiscalía o los 24 y nueve meses que pedía la acusación particular. Incluso en las manifestaciones que se sucedieron por toda España el jueves se pedía la cadena perpetua y la castración. De pronto la dimensión punitiva de las penas y la petición de su endurecimiento ya no representan ese reaccionario y vengativo "furor punitivo" que critican como anticonstitucional los magistrados, políticos y asociaciones progresistas.

La arbitrariedad ideologizada de muchos políticos, jueces y medios es tan escandalosa como peligrosa es la emotividad y la ira movidas por las redes. A las malas bestias de la Manada no se les debe replicar con el "tranquila, hermana, somos tu manada" que en algunas manifestaciones se ha coreado.