Una arenga felizmente olvidada

Santiago y cierra España es un grito de autoafirmación con el que embocar una de esas encrucijadas que la vida le presenta a cualquiera. Un grito de guerra que nace en la Reconquista y que se establece como una orden de toque a rebato. Santiago y cierra España ya no se usa, afortunadamente porque no hay motivo y cuando digo esto me toco la ropa no vayamos a tener guasa y reaparezca la arenga. Y fíjese si no tiene sentido que hoy, que era uno de los días grandes del verano, discurre a cencerros tapados, con el guarismo rojo desteñido en todos los almanaques de España salvo en alguna que otra comunidad autónoma. Según parece, el grito nació en la batalla de Las Navas de Tolosa para repetirse en gran parte del montón de batallas que se libró en esta piel de toro. Y hasta don Quijote una vez asustó a Sancho con ese dichoso grito que ojalá no suene más.