Del arte de la cacería fotográfica

Cuando Jesús Martín Cartaya te enfoca, tú no lo sabes y el día que recibes un sobre con su remite ves que has sido cazado. El coto donde Jesús practica su particular cinegética suele ser la plaza de toros o cualquier rincón de la ciudad al paso de una procesión. Para Martín Cartaya apenas existe el posado, eso de "ponedse ahí y no os mováis", no; para este viejo nazareno de la O que un día ya muy lejano fue vecino de Rafael Montesinos en la mismísima Puerta de Triana, la fotografía no requiere preparativos sino furtiva inmediatez. En estos días, el Ayuntamiento expone una serie de sus fotos que refleja gran parte del alma de la ciudad desvelando momentos que hasta este momento sólo conocía el autor. Además, se ha instituido un premio de fotografía semanasantera que lleva su nombre, por lo que, aun bastante tarde, su figura ya recoge el reconocimiento que merece.