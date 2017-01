La baja de Joaquín, dolorosa en exceso

Dolorosamente, la ausencia por un mes, o quién sabe por cuánto, de Joaquín es más importante de lo que en circunstancias normales debiera ser. El mejor producto de la cantera verdiblanca después de Gordillo está teniendo un protagonismo que, la verdad, no esperábamos cuando Eduardo Macià lo rescató de su dorado exilio en Florencia. Ha sido sorprendente cómo ha decidido en el juego de su equipo del alma, de ahí el dolor por su baja.

Con lo ayuna de calidad que está la plantilla bética, no contar con la aportación talentosa del portuense es un hándicap con el que el equipo habrá de convivir durante demasiado tiempo. Se me puede rebatir con la especie de que tampoco es que haya hecho milagros. Milagros aquí no hace nadie, pero no se podrá negar que su clase es como una especie de oasis en el desierto de un grupo en el que no luce, precisamente, esa decisiva virtud que en fútbol es la calidad.

Y ha tenido que ser en la intimidad de un entrenamiento mediante un choque entre futbolistas que desean lo mismo, que gane el Betis. Se une, por si fuera poco, al que sí llegó como solución, como el fichaje más caro del año, el paraguayo Sanabria. Ítem más, Musonda ya no está tras haberse ido en una operación mal explicada desde el club. Musonda y Joaquín, con Ceballos, eran el curso pasado la cuota cualitativa de un plantel que sólo cuenta hoy con el talento de éste.

Por todo ello, veo como un problema que nunca debiera haber surgido no poder contar con Joaquín. Joaquín llegó como complemento cualitativo y no como sustento de un equipo que me temo va a notar con exceso su falta. Un exceso contraproducente y que indica bien claro de qué adolece el grupo de futbolistas que está obligado a salvaguardar el día a día del Real Betis Balompié.

P.D.: Memorable Sampaoli en su comparación de Messi con el resto de los mortales.