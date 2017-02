Un baldón en el parque temático

Despropósitos al por mayor en este parque temático que es ahora Sevilla por obra y desgracia de los distintos mandarinatos que la han manejado, manejan y manejarán quién sabe hasta cuándo. Si Zoido desertizó Almirante Lobo con una tala feroz para facilitar la vista de la Torre del Oro, actualmente se encuentra la susodicha acompañada de un cajón de obras que impide la visión de Triana desde Sevilla, lo que no es baladí. Según parece, se acabó el dinero consignado para las obras en Marqués de Contadero y ahí está ese bodrio impidiendo el paseo por lugar tan preferente. Impide el paseo y hace dificultoso el simple paso por una acera de pavimento irregularmente infame a causa de las raíces de los árboles y, sobre todo, por su deficiente construcción. Pero no demos ideas, no vaya a ser que dejen el Paseo de Colón como Almirante Lobo, sin una sola sombra.