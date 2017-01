Más bien animales que animalistas

Fue el irrepetible Caracol el del Bulto, padre de Manolo y que tuvo el honor de servirle las espadas a Gallito, quien recién apeado en Plaza de Armas del tren que lo traía bramó contra la locomotora que le largó una andanada de vapor: "Esos cojones, en Despeñaperros". Bueno, pues esos cojones hay que echárselos al domador de los leones y no al de los caballos en plena función. Y es que cinco cafres disfrazados de animalistas irrumpieron en la pista de un circo madrileño para agredir al pobre hombre que se gana la vida con sus caballos amaestrados. Como ese impertinente holandés que se tira al ruedo con el toro ya muerto, esos desalmados han preferido destrozar el espectáculo cuando había caballos en la pista y no fieras. Y fueron en manada, como no queriendo desmentir que su verdadera condición es la de animales, aunque se disfracen de animalistas.