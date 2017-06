La calor no es cosa sólo de ahora

Aunque el verano no hace su entrada oficial hasta las 6:24 de mañana, San Luis Gonzaga por todo el día, vaya la que nos está dando desde el día de San Antonio. Lo más noticioso de todo esto es cómo mueve a la sorpresa esta calor, como si no hubiese pasado nunca, que parece que hemos nacido en Alaska y se extrañan de todo esto. No, no es la primera vez que el verano lanza sus coletazos de antemano y se me viene a la memoria un 13 de junio de hace una eternidad. Era 1981, el día anterior se había producido en el Hotel Colón relevo en el banquillo del Betis. Llegaba Luis, se iba Carriega, Juan Mauduit montó un acto versallesco y a la salida en Canalejas, los pájaros se caían de la calor. Bueno, pues el día de San Antonio, Sevilla-Sporting de Copa, diez contra diez porque siempre había uno por bando bebiendo en la banda. Era un infierno, nada es nuevo.