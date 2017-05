¿Otro cierre en falso de la Madrugá?

Igual que ocurre con la lluvia, la bulla en Sevilla era una maravilla que se ponía de ejemplo de convivencia y de cómo se superan los problemas subyacentes de una aglomeración. Ha pasado un mes de la infausta Madrugá y todas las conclusiones apuntan al azar, fruto de un desmesurado consumo de alcohol y también a la pérdida de valores de una sociedad vacía. Y no sé, pero me temo que nuevamente se ha cerrado en falso un suceso tan preocupante. Tranquilizaría saber que no hay ninguna maniobra orquestada por detrás, pero inquieta que estemos al pairo de cualquier chispa que pueda originar el pavoroso incendio que fue las avalanchas de la noche más hermosa de la ciudad. Una discusión, dos gritos, una carrera y ya está el lío formado para que esa cultura de la bulla que fue ejemplo se vaya a hacer puñetas. Otro cierre en falso, no, por favor.