Está clarísimo que este Betis pinta bien

Estaba escrito que el día que el Real Betis Balompié se viera libre de la pesada losa de andar con los ropones, el bético comenzaría a ver la luz. Y algo de luz es lo que está viendo desde que el ominoso pacto liberara al irrepetible club del acoso de la Justicia. Estaba escrito que así sería aunque todavía quede gente que ladra al paso del, por siempre y para siempre, Real Betis Balompié, que ya hasta es tratado en el campo con menos acritud.

El triunfo de Getafe vale su peso en oro y el hecho de que el otrora implacable Undiano no validase lo que aparentaba, sólo aparentaba, ser gol da idea de cómo el club empieza a recobrar su aura. Hace dos telediarios tan solo, el gol fantasma hubiera subido al marcador; no se olvide que el árbitro navarro se especializó en masacrar al Betis con penaltis fuera del área, goles con la mano incluidos. O sea que bien está lo que se endereza, incluso lo que se escribe en renglones torcidos.

Pero yendo al meollo de la cosa, nadie debe olvidar que el Betis salió con bien de la celada getafeña, o getafense, tanto da que da lo mismo, gracias a Adán. El portero madrileño rubricó junto a su casa la mejor actuación que se recuerda de un portero del Betis. La acción en el penalti fue descomunal, como descomunal resultó la mano con que sacó ese balón que volaba hacia la red y que unos vieron dentro y otros no. Una actuación que sirvió para un triunfo trascendente.

No sé, nadie lo sabe, si la visión hoy de la tabla será flor de un día, de dos o para una buena temporada, pero que este Betis de Haro&Catalán y Serra con el papel vital de Setién tiene muy buena pinta no creo que lo duden ni siquiera los ladradores vocacionales o interesados. En Getafe debió perder, pero ganó, hubo un gol que pudo ser legal pero que no figura en el acta, hubo una actuación trascendental del portero, pero para eso es el portero del Betis, de un Betis esperanzador.