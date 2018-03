Lo que colea y coleará el movidito 8-M

Arden las cloacas sociales aún a rebufo del 8-M y arden como suelen arder los debates en este pobre país todavía llamado España. Aquí vamos a pelearnos un día cualquiera apostando a ver qué nube llega antes a nuestra vertical. Hubo una vez que el cardenal Bueno Monreal, tras recibir la enésima visita de un profesional de la recogida de firmas que instaba al prelado a que se pronunciase sobre el conflicto de turno, le confesó a un próximo: "Hay que ver con Fulano, que cualquier día me va a pedir que me pronuncie sobre los cambios de tiempo". Bueno, pues después del 8-M, los pronunciamientos andan efervescentes y las discusiones por las nubes. En una sociedad normal, las manifestaciones por ese ideario de buenas intenciones que va de la igualdad en la soldada al trato adecuado en la pareja no tendrían por qué incluir zafios desnudos ni consignas violentas, ¿no?