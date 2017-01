De lo complicado que debe ser reforzar al Betis

Buscando la calidad, creo que sin duda alguna, todo derivó a un encuentro más con la cantidad. Así es como parece haber resultado la planificación que este verano diseñó Miguel Torrecilla en el Betis. Ya son varios los veranos que el Betis, por siempre y para siempre Real Betis Balompié, se ha visto obligado a un desembolso desmesurado que ha ido dificultando ir al mercado en igualdad de condiciones con los clubes de su nivel actual.

Aunque lo prudente en cualquier faceta de la vida es analizar el balance a la culminación del ejercicio, las sensaciones son las de que tampoco esta vez se acertó. Como es habitual, al Betis llega gente que no responde a las expectativas. Por unas causas o por otras, lesiones de larga e inoportuna duración incluidas, el bético ve cómo su equipo no abandona la mediocridad en que se sumió tras aquel alarido de júbilo que hace once años y medio lanzó Dani en el Calderón.

Nuevamente, tal como ocurre cada vez que asoma Lopera, se recuerda a Finidi como paradigma de refuerzo en la contemporaneidad del Betis. Es una verdad que no es ni siquiera a medias y que nos coge lejos, ya que la lista de refuerzos para el Betis que encabezó Kukleta es tan numerosa y ridícula en el último cuarto de siglo que mejor no mirarla. Y ahora, más de lo mismo, mientras cada verano hay que tirar de chequera para dar finiquitos... o jubilaciones anticipadas.

Acabará esta ventana que se abre al mercado y lo más fácil es que el Betis no se vea convenientemente reforzado. Por lo pronto, le resulta muy difícil ganar una carrera con cualquiera hacia cualquier futbolista medio qué. ¿Y qué hacer, entonces? Todas las alternativas serán válidas siempre que no sea la de fichar por fichar. Si se hace posible reforzar, estupendo, pero si es para un más de lo mismo, mejor lo de Virgencita, Virgencita, que me quede como estaba. ¿O no?