¡Fuera las cruces!

Suena la música de Wojciech Kilar. La cruz que remata una cúpula cae y se hace añicos. En su lugar aparece una media luna. Voz off: "El año, 1462. Constantinopla había caído". Ahora se ve un mapa de Europa sobre el que crece la sombra de una media luna. Voz off: "Los turcos musulmanes se extendían por Europa con un ejército vasto y superior, amenazando toda la cristiandad". Es el inicio del Drácula de Coppola. Pero podría ser también un despacho del Real Madrid en el que se decide quitar la cruz de su escudo en todas las prendas que vendan en los países árabes por exigencia del grupo emiratí que va a fabricar, distribuir y vender sus productos en la península Arábiga. El vicepresidente de la empresa emiratí justificó así la mutilación del escudo: "Tenemos que tener consideración hacia algunas partes del Golfo que son sensibles a productos que lleven la cruz". Y el Madrid, tan euro/dólar contento.

No es la primera vez que lo hace. Ni es el único club que lo ha hecho. El Barcelona quitó la cruz de San Jorge de su escudo en su mercadeo con Arabia Saudí, donde está prohibida -al igual que las iglesias- porque es la tierra en la que nació el islam. Sin embargo, los islamistas no se cortan un pelo al tener dos mezquitas en el lugar más sagrado para los judíos por ser el monte al que subió Abraham para sacrificar a Isaac, razón por la que el rey David alzó allí el Templo. Tampoco se cortan por que Jerusalén sea la ciudad santa de los cristianos por haber muerto y resucitado allí Jesús Nazareno. Hechos acaecidos 2.434 y 622 años antes del nacimiento del islam. Por lo visto no puede haber cruces ni templos donde nació el islam, pero sí mezquitas donde lo hicieron el judaísmo y el cristianismo muchos siglos antes. Esto es a lo que Zapatero debía llamar Alianza de Civilizaciones.

En Valencia son los españoles quienes quitan la cruz de en medio. El Ayuntamiento, formado por podemitas y socialistas, ha decidido, con los votos en contra del PP y C's (sepa cada cual lo que vota), retirar los símbolos religiosos de los espacios municipales, incluido el cementerio, del callejero y hasta de los centros designados como colegios electorales. Y ha prohibido, aduciendo contaminación acústica, los tres toques diarios (de menos de un minuto de duración) de las campanas de la histórica parroquia de San Nicolás. Y esto está pasando en otros lugares de España. Entre estos Muza y Don Julián, apañados estamos.