En un cuarto de cabales poco cabales

Proetarras y secesionistas catalanes se relamen ante la perspectiva de entrar en la Moncloa en el vientre de ese caballo de Troya que atiende por Pedro Sánchez. Resulta que el hombre que estuvo, y está, a punto de liquidar el PSOE no tiene el menor reparo en llevar de compañeros de viaje a los que pretenden sin tapujos destrozar España. Le importa un adarme aliarse con quien sea para mudarse a la Moncloa. Aprovecha cualquier motivo para la intentona y a fe que el motivo actual es de peso, claro que sí. El palo de la Justicia al PP es argumento más que suficiente para dar el golpe que acabe con Rajoy, pero aliarse con nacionalistas que no creen en España es droga dura. Y aquí, en esta moción de censura, no cabe la opinión de un pueblo que siempre le da la espalda a Sánchez. Ahora, todo se fraguará en una especie de cuarto de cabales que no son nada cabales.