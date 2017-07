Un cuarto de siglo después se vio la luz

Arrancó el día que ni a pedir de boca. Rubén Castro era absuelto de la denuncia de malos tratos que le habían puesto y empezaban a surgir rumores sobre la inmediata firma del pacto por el que el paquete mayoritario de acciones vuelve al Betis, más que nunca Real Betis Balompié. Era 27 de julio en todos los calendarios y bien podía pensarse que el día iba a quedar definitivamente incrustado en lo mejor de la historia verde, blanca y verde.

Y fue por pocos minutos por lo que el 27 se dejaba gran parte de su importancia en la cuneta para que toda la luz recayese en el 28 de julio de 2017. Unos minutos ya dentro del viernes 28 se producía el acto más importante de la historia del Betis y hasta podríamos aventurar que casi del mismo calado que el de aquel 12 de agosto de 1961 en que, en el círculo central y presente el cardenal Bueno Monreal, se escrituraba el Stadium de la Exposición a nombre del Real Betis Balompié.

Lopera fue el primero en firmar, con lo que la suerte no tenía vuelta atrás, y José Miguel López Catalán el que le daba el pase de la firma con su rúbrica en el documento más trascendental que registra la historia moderna del club. Al fin, el Betis volvía a ser del Betis, de los béticos y no de un solo bético. Y cuando se produjo sólo se me vino a la mente cómo pudo Lopera haber pasado a la posteridad desperdiciando esa oportunidad no se sabe bien por qué, porque mire que lo tuvo fácil.

Ahora llega un tiempo nuevo que no admitirá la excusa de la continua desestabilización que vive el club. Es más, ni siquiera los desestabilizadores más o menos vocacionales tendrán ya carnaza con la que cebar programas y páginas. Ahora ya no caben dirigentes y rivales, sino béticos, simplemente béticos. Son únicamente los béticos los que ahora tienen la obligación de convertirse en los auténticos dueños del club, de un club que, por fin, ha soltado amarras un cuarto de siglo después.