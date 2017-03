El cuento del lobo, impulsor del pacto

Lindezas como la acusación de estar utilizando espuriamente la Justicia en su contra es una de las muchas curiosidades que tiene una carta que cuenta con la guinda jocosa de que la firma lleva el don por delante. Firma con ese tratamiento es innovación impagable dentro del rico estilo epistolar, pero resulta de todo tipo innegable que Manuel Ruiz de Lopera está asistido por el derecho a defenderse de la jugada que le han hecho desde el Betis.

Era de esperar que su reacción llegara más pronto que tarde y lo ha hecho, como anteriormente, en estos papeles. Lo que ocurre es que no debe extrañarle ese pacto con el Diablo. Tanto filtrarle durante años a su camarilla mediática que su desembarco se acercaba y que en breve retomaría el timón de la nave hizo que en el club subieran la guardia. ¿Será como el cuento del lobo y cuando queramos darnos cuenta ya tenemos la yugular a su disposición?, se preguntarían en el Betis.

Demasiadas veces la noticia de que a Lopera lo habían visto muy fuerte. Desde aquel viernes de julio en que la gran Mercedes Alaya lo quitó de enmedio hubo muchos encuentros, siempre casuales, of course, y habitualmente coincidían con un mal resultado del equipo. Y como han sido tantos esos malos resultados, pues los rumores de la fortaleza de Don Manuel iban a prodigarse hasta meter el miedo en el cuerpo a los dirigentes y a cuantos abominan del personaje.

Y sobrevolando la vertical del bético la incógnita de quién es el dueño del maldito 51%, si Lopera o el aún más inquietante Luis Oliver. ¿Y si la Audiencia dice que no puede alargar el tiempo cautelar? Otro motivo para una pesadilla que no necesitaba del sueño para el pavor, por lo que la mejor idea era enemistar a los dos. No sé si esto es bueno para el Betis o no. El tiempo dará o quitará razones, pero el miedo a que el lobo baje del monte y se coma el rebaño es motivo para jaque.