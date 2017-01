La cuesta con fútbol se hace más llevadera

Si no quieres caldo, dos tazas, o treinta tazas, total, qué más da. Tras el síndrome de abstinencia padecido en estas Navidades y que no pudieron paliar esos absurdos bolos con las selecciones autonómicas llega la sobredosis. La cuesta de enero se hará más llevadera para el aficionado y absolutamente insoportable para los que compartan sala de estar y no tengan al fútbol entre sus prioridades. Y es que no habrá un solo día sin fútbol en enero.

Se liquida la Copa por la vía rápida a fin de no interferir entre semana en los torneos continentales, por lo que de lunes a domingo no habrá un sólo día en blanco. ¿Un empacho futbolístico? Pues ¿qué quiere que le diga? Habrá quien lo acoja como tal, pero a los enganchados les encantará recibir todos los días la dosis de fútbol que necesita para sobrevivir. Y tras los atracones de martes y miércoles, hoy llega un duelo en la cumbre más alta de la Copa con sus dos reyes en liza.

Se juega en San Mamés con los equipos más coperos de nuestro fútbol. Hasta ocho finales de Copa han disputado vascos y catalanes con clara superioridad de estos últimos, pero innumerables han sido las veces que han coincido como hoy en una eliminatoria previa. Son, con el Real Madrid, los únicos que han estado siempre en Primera División, lo que lo convierte en uno de esos carteles clásicos de nuestro fútbol, por lo que no es mal antídoto para espantar el mono navideño.

Y la pregunta es si resulta bueno para el fútbol tal sobredosis. Los hartazgos suelen ser contraproducentes, pero no estoy tan seguro de la nocividad que puede ocasionar fútbol a diario. La cuesta será más llevadera para el cliente, pero posible motivo de conflicto familiar, ya que tanta taza cuando ya sólo una molesta interfiere en la convivencia. Sea como sea, tras lo de anoche en el Bernabéu, hoy San Mamés y mañana arranca la jornada liguera. ¡Qué gusto, que no decaiga!