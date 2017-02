¿Está demostrado que Zozulya es nazi?

Archisabido es que cuando un tonto coge una senda, se acaba la senda y sigue el tonto. En la última patata caliente que ha caído sobre la vertical del Betis, por siempre Real Betis Balompié y reconocida cuenca receptora de patatas calientes, los tontos proliferan como proliferan las setas tras un chaparrón. Y con el Valencia ahí mismo, el caso Zozulya copa la actualidad, preferentemente muñida por susodicho batallón de tontos.

Ya puede dar explicaciones oficiales toda Ucrania, desde el Gobierno a figuras del deporte de ese país, descartando el nazismo del futbolista que Zozulya ya es nazi para toda la vida. Ya no sólo para ese ejemplo de buenas maneras que son los Bukaneros sino que la acusación ha llegado a un lugar tan sensibilizado con lo que fue el III Reich como la República Federal Alemana y hasta a algún curioso espontáneo que ayer en Cartas al Director hacía de tal acusación dogma de fe.

Mientras tanto, el desaprensivo periodista que desde el País Vasco lanzó la especie parece que va a irse de rositas, pues no veo que ninguna de las partes arremeta contra dicho pirómano. Me parece repugnante que algún ser humano comulgue con una idea tan genocida como el nazismo, como me repugna que haya quien quiera desempolvar el estalinismo, pero la pregunta es si está verdaderamente demostrado que el ucraniano Roman Zozulya es un nazi confeso.

En todo este asunto quien mejor luce es Javier Tebas, que no ha dudado en coger a tan astifino toro por los cuernos mediante una querella de la Liga contra 17 ultras del Rayo Vallecano. Ojalá compense esto en alguna medida al inhumano trato que está recibiendo un hombre al que la fiebre sectaria que nos invade le impide ganarse la vida con la profesión que eligió. Y ojalá también que este drama tenga final feliz para martirio de tan nutrido batallón de tontos.