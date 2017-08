...y el dentista espera en dos semanas

Justamente catorce son los días que faltan para que el Betis comparezca en la consulta del dentista y este tiempo de lista de espera está resultando descorazonador. Da la impresión de que vive el Real Betis Balompié una especie de tiempo desperdiciado en el que apenas se saca en claro algo. Poca cosa, por no decir absolutamente nada, es lo que se deduce del mes que lleva el equipo bajo el mando del cántabro Enrique Setién.

Las ausencias de Tello, Sanabria y los que están por llegar no pueden enmascarar una sensación como la que está dando el equipo, ya sea en Arcos, La Línea o ayer en Alemania. De un partido a otro no se nota avance alguno, un ensamblaje de líneas medianamente presentable, el manejo de una filosofía de juego para el que quizás, y sin quizás, no esté llamado un considerable número de componentes del plantel. En fin, que a 15 días de la cita con el dentista estamos in albis.

Con un puñado de futbolistas que no parece que vayan a contar en Liga, las probaturas se suceden mientras observa el bético desolado cómo un futbolista a quitarse de encima por la vía rápida sigue copando minutos de juego. Me refiero a Zozulia, porque, a ver qué pinta este hombre no sólo en la alineación, sino también en la concentración. Se me contestará que es un futbolista más del Betis, a lo que cabe responder que mal futuro es el que, desde luego, puede augurársele al Betis.

En dos domingos, dentista y el equipo con esos pelos. Sé que de grandes pretemporadas está el cementerio de fracasos poblado, pero es que esta pretemporada bética es hasta el momento un cúmulo de frustraciones y el convencimiento de que el laboratorio no encuentra la pócima ideal para el buen curso de los acontecimientos. Tanto ensayo con artistas que luego no estarán en el reparto es sinónimo de que la obra no está para el estreno y menos aún para ir al dentista.