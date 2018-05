Un derbi muy abierto en sus respectivas filosofías

Llegó el gran día, el día D por antonomasia del fútbol según Sevilla. En cualquier otro sitio, y las pruebas son evidentes, sobre todo en tierras norteñas, el pasteleo sería una opción más que seria. En esta tierra de María Santísima y de nosotros no cabe esa posibilidad, non è una possibilità, que hubiera sentenciado el en buena hora defenestrado Vincenzo Montella. O sea, que ese empate tan beneficioso para ambos no es negociable.

Cinco puntos separan a Betis y Sevilla en la tabla y sólo quedan seis en el aire, conque señalar el favorito sería fácil si no fuese por la idiosincrasia de estos partidos. Colisionan, además, dos filosofías dispares en cuanto al fútbol preferido por sus técnicos. El bético Setién opta por una forma de jugar a la que jamás renuncia y en la que las posesiones de pelota son básicas para llevarla a cabo; enfrente, el muy sevillista Caparrós con su idea innegociable de que el fin justifica los medios.

Todos los medios, cualquier medio, diríamos, como bien quedó demostrado la otra noche contra el equipo que alineó Zidane. Sólo faltó el histrionismo de Cristóbal Soria lanzando balones vacíos a la cancha, pero la verdad del cuento es que el Sevilla ha logrado de la mano de Joaquín un seis de seis que hubiera sido impensable con Montella en el puente de mando. Y esto hace que llegue con vida al derbi, con mucha vida y posibilidades de seguir con su vitola continental.

El partido del miércoles y que se adelante a este sábado le ha quitado mucha víspera al derbi, aunque ya tuvo su muestra de cara fea con el vandalismo del martes en Heliópolis. Sólo cabe desear que la cita de esta tarde lleve más fútbol que cainismo y que, descartado el pasteleo del empate bueno para ambos, gane quien más lo merezca. Discurriendo las cosas por la senda correcta, el fútbol según Sevilla saldrá ganando y su imagen seguirá siendo un orgullo para todos.