En el deseo de que no haya sido flor de un día

Daba la impresión de que no habían ganado nunca, que este recital de su equipo del alma no iba a reparecer jamás ante sus ojos. Así estaba el bético mientras su tropa le daba sopas con honda al mejor equipo del mundo. Y es que hay que ver cómo el Betis se transformó en el luminoso mediodía del último domingo de enero para pasar por encima de ese acorazado que dirige un Messi que veía estupefacto cómo era superado.

No creo que todo se debiera a la inclusión de los dos fichajes de enero y la incógnita estaba en por qué el Betis no jugaba con esa intensidad ante el Sporting, el Eibar o el Alavés, por qué. Esas ganas de ganar que el Betis sacó a relucir ante el Barça era lo que se estaba echando de menos por el bético. Unas ganas de ganar que hasta servían como herramienta utilísima para los que no lo quieren bien y también para los nostálgicos del tiempo más oprobioso vivido, o sea...

¿Dónde el quid de la transformación? Actitud aparte y que no debiera abandonarse por el bien de todos, fue importantísimo que Rubén Pardo recitase el papel de Dani Ceballos y que Dani Ceballos jugase de Dani Ceballos. Todo partiendo de una firmeza defensiva basada en la concentración y en la solidaridad para corregir errores del compañero. A partir de ahí, una imagen del Betis que reconciliaba al equipo con su gente, esa infantería tan fiel como numerosa.

Sólo faltó que Rubén Castro hubiese tenido su día para que la tarugada arbitral de no ver gol del Barça se quedase en anécdota y la fiesta se completase con los tres puntos. El gol de Luis Suárez tras una negligencia inadmisible de Nahuel le echó agua al vino de la satisfacción, pero ese partido sirvió para que el bético recobre las ganas de vivir. Hora era ya de que una satisfacción como ésa junto al deseo legítimo de que esto no sea flor de un día y que esa actitud continúe.