Como la despensa física no se vacíe...

Desde que Jorge Sampaoli rompió las negociaciones con el Granada para venir al Sevilla, los monumentos al fútbol han ido proliferando en rotunda progresión geométrica bajo pabellón blanco. Han sido numerosos desde aquel festival de locura y de goles con el Espanyol, pasando por el rigor táctico con que hizo palmar a la tropa del Cholo, un primer tiempo primoroso ante el Barça o el concierto para violín y efectividad de Anoeta.

Pero todo ese aluvión de satisfacciones quedó minimizado con la remontada sobre la última campana del domingo. Desde aquella filosofía del fútbol total que parió Rinus Michels para el Ajax primero y para la Naranja Mecánica luego no se veía algo parecido. Eso de que alrededor de N'Zonzi en su colosalismo, el equipo fuese como una ruleta volcánica en la que todos atacan y todos defienden, con Iborra de defensa o de delantero igual que Ben Yedder o Vitolo, una locura.

Con decir que, movido por los precedentes coperos, obligó el Sevilla a cambiar el diseño madridista está dicho casi todo. El respeto impelió a Zidane a convertir a su equipo en un equipo menor y por ahí empezó a perder la pelea. No recuerdo un Real Madrid con menos ataque que éste, el penalti fue una anécdota y la crueldad del gol de Sergio Ramos como borrón de una noche especial era parte del premio que se redondeó con el gol que Jovetic le hizo a su cómplice Keylor.

Abundan los que dicen que este Sevilla puede pelear la Liga y no seré yo quien les contradiga. Lo que ocurre es que ni siquiera hemos llegado a la mitad de esa empinada cuesta que es el todos contra todos. Pero, de momento, bueno está lo bueno y lo mejor de todo es que a este Sevilla que corre como demonios y juega como los ángeles no se le ve el techo. Y desde este rinconcito del periódico un servidor predice que lo mejor está por llegar si la despensa física no se vacía.