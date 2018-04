Un domingo como Lunes de Resaca

Convertido el que fuese día grande de la Feria en una especie de Domingo de Resaca que sustituye a aquellos Lunes de Resaca que instituyó Ortiz Nuevo y que lustró Diodoro Canorea haciendo que Topinero se arrancase por tercera vez al caballo, hoy no es Feria, pero sí tenemos corrida de Miura. La corrida de Miura cerraba la Feria desde que acabó la guerra de forma habitual hasta aquel año en que se anunció en Domingo de Resurrección por obra y desgracia del veto de las figuras a Sevilla. Se abrió con un mano a mano de eterna rivalidad, una especie de derbi gerenense entre Escribano y Luque. Esta tarde, otro mano a mano cierra el ciclo tras habérsele puesto anoche el colofón a la Feria con los fuegos artificiales. Este domingo ya no hay Feria, sino resaca de una gran Feria y se lidian toros de Miura, no de aquellos que Juan Guardiola criaba en El Toruño.