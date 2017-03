La educación es la locomotora

Suscribo todas las palabras de nuestro editorial del pasado sábado, Caixafórum, un hito para la cultura en Sevilla. Tanto por los programas que en él se van a desarrollar como por las calidades del edificio de Vázquez Consuegra (sólo una ciudad con autoridades tan acomplejadas y catetas como la nuestra pudo darle la Encarnación al germano que Dios confunda, teniendo arquitectos nativos de prestigio internacional). Comparto especialmente que en nuestro editorial se negara el tópico del "desierto cultural" sevillano. Desde el 92 -restauración del Lope de Vega, Maestranza, Central, Real Orquesta Sinfónica, Orquesta Barroca- y aún mucho antes -Obra Cultural Caja San Fernando de Manuel Rodríguez Buzón, festivales de jazz, cine, música antigua, música de cine o Itálica, Cine Club Vida y los muchos cineclubs universitarios, Focus de Abengoa, Obra Cultural Monte de Piedad- Sevilla no ha sido ni es un desierto cultural. Lo que no debe impedir que se siga trabajando para mejorar la oferta.

Pero hay algo mucho más urgente que hacer, porque se trata de lo que antecede a la oferta cultural y le da sentido: fomentar la demanda. Esto no tiene que ver con las acciones culturales de las instituciones públicas y privadas, sino con la educación. Se dijo en la inauguración que Caixafórum será una locomotora intelectual para Sevilla. No: la única locomotora intelectual posible y real está en los colegios, institutos y facultades. Porque lo que verdaderamente tira de la vida cultural de una ciudad es el nivel educativo medio de sus ciudadanos. Si no todo se queda en regalías y privilegios de una élite, gozos de una minoría que apenas crece, atracción turística o visitas masivas de quienes, seducidos por la publicidad, hacen largas colas para pasar por delante de obras que a veces han estado expuestas en los museos de su propia ciudad que jamás han visitado.

Los festivales, iniciativas de instituciones y fundaciones privadas o públicas, orquestas, exposiciones, representaciones o espacios culturales -todas cosas necesarias y loables- son los vagones; la educación es la locomotora que tira de ellos y a la vez el billete que permite a un número cada vez mayor de ciudadanos viajar en ellos. Educación y cultura son dos palabras que, como decían los Beatles en Michelle, "vont très bien ensemble". Es más, que no pueden separarse si no se quiere incurrir en nuevas formas de clasismo.