Se ha publicado la encuesta realizada por el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa) realizada por un centro que depende de la Universidad de Granada. La encuesta, muy oportuna porque se publica un par de días antes de la celebración del Día de Andalucía, da como vencedor en unas próximas elecciones andaluzas al PSOE, en segundo lugar al C's, tercero al PP (con un 1,5% menos que el segundo) y después, Podemos e IU. Como toda encuesta, refleja el resultado de las elecciones, si estás se hubiesen celebrado ahora. He de suponer que la encuesta agrada a doña Susana, salvo en la parte que indica que 6 de cada 10 andaluces no aprueban su gestión ni la de su Gobierno, aunque esto se corresponda con el porcentaje de votos que la encuesta le atribuye (34,1%). Será también una satisfacción para el señor Marín, líder en Andalucía del C's, porque es el mejor valorado, incluso por encima de la presidenta, aunque tiene el conocimiento más bajo de entre todos los líderes andaluces. Esto lleva a pensar que Marín se aprovecha de la imagen de sus líderes nacionales y catalanes, Rivera y Arrimadas, que tienen juventud y buena presencia. Como él no tiene ninguna de estas cualidades, para el caso de ser candidato a la Presidencia de la Junta, deberá hacer un esfuerzo para mejorar su imagen.

En cuanto al PP, supone un fracaso quedar relegado al tercer lugar en intención de voto, cuando hace dos elecciones fue el partido más votado. Esto obligará no sólo a su líder sino también a todos los candidatos a un esfuerzo extraordinario para mejorar las expectativas. El señor Moreno se ha puesto un plazo de 8 años para lograr la Presidencia de la Junta, pero si la encuesta se confirma, después de estas elecciones, no le darán otra oportunidad. El líder del PP andaluz no se cree el sondeo y crítica la pequeñez de la muestra. En esto puede no faltarle razón, porque el presupuesto de la encuesta debía de estar cortito, como aquí se dice, porque sólo se han realizado 1.200 encuestas telefónicas, cuando los llamados a las urnas serán más de 6 millones de andaluces (en las de 2015, fueron 6.379.762). Me quedo con la curiosidad de saber si los teléfonos a los que llamaban los encuestadores eran fijos o móviles.

Resulta curioso que a quien más haya beneficiado en intención de voto la aplicación del artículo 155 en Cataluña, en virtud del cual, se suspendía el Gobierno de la autonomía, haya sido a C's, pese al trabajo que le costó a Rajoy convencer a Rivera que fue, según dicen, casi más que a Pedro Sanchez.