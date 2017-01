Los errores humanos destrozaron la pizarra

Si Iborra no desperdicia aquel lance a puerta vacía o Vitolo hubiese materializado uno de los mano a mano que protagonizó con Casilla estaríamos hablando de otra cosa mientras que la figura de Sampaoli seguiría indemne. Y es que los errores en la hierba destrozan los proyectos paridos en una pizarra que jamás se equivoca. En la pizarra, todos los técnicos ganan, pero luego llega el balón con sus veleidades y todo se va a hacer puñetas.

Mucho se está criticando el planteamiento que Sampaoli ordenó en el gran escaparate. Un planteamiento idéntico al que puso en liza cuando Turín o Lyon y que tan alabados fueron. Y en el Bernabéu, abstracción hecha de la alineación de Ganso, un futbolista que está para una pachanga de solteros contra casados, quiso hacer un más de lo mismo, pero el proyecto no prosperó porque no debemos nunca olvidar que el fútbol es de los futbolistas con sus virtudes y, claro, sus errores.

Y los errores de los futbolistas del Sevilla en la fría noche junto a la Castellana fueron muchos. Demasiados errores que se suman a los habituales del árbitro en dicho escenario y nos dan de resultado lo que parece una anticipada despedida de la Copa. En el Bernabéu hemos visto a puñados errores humanos que siempre beneficiaban al mismo, pero lo de señalar penalti en un encontronazo entre compañeros no habíamos tenido la oportunidad de contemplar jamás.

El Sevilla fue apisonado en un primer tiempo modélico del Madrid y no fue capaz de responder cuando en el segundo, el rival levantó el pie del acelerador. Ni siquiera cabe la esperanza que proporciona un gol en campo contrario, ni siquiera eso. Parece que la cuesta de enero se descarga de trabajo y eso puede alguno verlo como algo positivo, pero haber caído como cayó ante un Real Madrid tan de circunstancias no será fácil de olvidar ni de perdonar, seguro que no.