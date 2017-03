Se le escapó el 'NO8DO'

Imagínese que IU no existiera y no desarrollara un tan extenuante y exhaustivo trabajo en el Ayuntamiento; que no estuviera al tanto de todos los problemas que le amargan la vida a los sevillanos y no luchara cual jabato para remediarlos. ¿Qué sería entonces de nosotros y especialmente de los más desfavorecidos? Pero afortunadamente existen y han logrado frenar la avidez capitalista, acabar con la inhumanidad explotadora, eliminar la prepotencia oligárquica, remediar el paro, garantizar el acceso a la vivienda, salvar de su deterioro los barrios modestos y de su abandono los marginales. ¿Que cómo lo han logrado? Fácil: proponiendo el desalojo de San Fernando, San Isidoro y San Leandro del escudo de Sevilla y quitándole el título de Mariana.

¿Cómo no se le había ocurrido a nadie antes? ¿Cómo hemos podido soportar durante tantos años la intolerable presencia en nuestro escudo del reyezuelo islamófobo que cometió el crimen de devolvernos a Europa, con lo bien que estaríamos ahora siendo parte del África islámica? ¿Y dónde me dejan al obispo resabiado y pedante que escribió el coñazo de las Etimologías? ¿Y lo de su hermanito -también obispo: ¡vaya familia!-, contertulio de memos como Gregorio Magno y consejero de pelapájaros como Hermenegildo y Recaredo?

Como bien ha dicho el portavoz de IU, camarada González Rojas: "Ese escudo tiene un tinte claramente reaccionario porque ni el rey ni la corona son símbolos de una democracia del siglo XXI… Asumir estos símbolos como los únicos que representan a la ciudad constituye un atentado a nuestro pasado y a la aconfesionalidad que recoge la Constitución". ¡Qué bien habla! ¡Cuánta razón tiene! ¿Habrá algo más reaccionario que las Etimologías? ¿Y algo menos democrático e impropio del siglo XXI que un rey en el escudo de una ciudad que pertenece a una nación cuya Constitución dice que la forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria? Pelillos monárquicos a la mar republicana: este desfase estatal lo arreglará Pedro Sánchez si gana las primarias y hace bolita con Unidos Podemos. En cuanto a lo de Sevilla, no se preocupen, ya está en ello IU.

No se les ha escapado que también hay que quitar lo de Mariana porque es de los años franquistas y alude a algo que nada tiene que ver con Sevilla, su historia y su pueblo: la devoción a la Virgen. Pero no han caído en quitar el NO8DO. ¿No era un noticiario franquista?