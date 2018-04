El estrés ni estaba ni se le esperaba

Una pelota de trapo era suficiente para que un grupo de niños echase fuera la tarde en una Sevilla de calles sin coches. Una pelota era el antídoto mejor para una epidemia que por entonces ni estaba ni se le esperaba, el estrés. El estrés siempre fue cosa de gente con demasiada carga a sus espaldas, con mucho personal a su cargo y una actividad desaforada. El estrés era cosa de ejecutivos y eran éstos los que ocupaban el primer lugar en la tabla clasificatoria de los infartos de miocardio. Ahora, el estrés no es de uso exclusivo de esa gente tan principal, sino que ha invadido el mundo infantil de una forma alarmante y no por ahí lejos, sino aquí, en esta Sevilla que se va llenando de niños gorditos y, a la vez, estresados porque no tuvieron a mano una pelota, aunque fuese de trapo, para echar la tarde fuera a cielo abierto y no con la Play Station y la madre que la parió.