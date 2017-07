Las excusas de Poyet, el último mantra

Queda claro que a palabras sin sentido, mejor hacer oídos sordos. Resulta que ahora que el bético auténtico vive días felices tras el documento firmado antier noche en una notaría de calle Tetuán ha de escuchar agravios como los que suelta Poyet cada vez que abre la boquita. Es el último mantra que cae sobre la vertical del Real Betis Balompié cada vez que no se halla un motivo más a modo para atacarle, el de los ataques del técnico charrúa.

Ahora resulta que en el contencioso que mantuvo con Ceballos y en el que no dejó de filtrar la poca profesionalidad del utrerano, el malo de la película no fue ni él ni el futbolista. ¿Y quién fue el malvado de la historia? Pues, ¿quién va a ser?, el de siempre, el Betis. Ceballos fue un modelo de honestidad que no comprendía que no jugase y que cuando quiso darle una explicación, dice Poyet, prefirió que no se la diera. Y digo yo que qué tendrá que ver la honestidad con dicho argumentario.

Abunda el charrúa en descalificaciones al Betis, algo que suele practicar periódicamente desconociendo, seguramente, que sus palabras caen en baldío. Es como una mosca que revolotea siempre sobre el mismo muladar en una sarta de excusas que no se cree nadie. Poyet fracasó en el Betis como han fracasado tantos y tantos en este decenio maldito, pero bien podría aprovechar el tiempo asumir culpas, sacar enseñanzas y no echarle la culpa a un empedrado que gusta de emponzoñar.

Tiene razón al recordar que sin Ceballos, el Betis iba decimocuarto y que con Ceballos acabó decimoquinto, pero explica muy mal el pésimo papel que él recitó en el banquillo bético. Sobre todo debería dejar al Betis tranquilo de una vez. Comprendo que esté dolido por su fracaso en un club al que llegó con una ilusión desmedida y también estoy de acuerdo en que las críticas de los autodenominados exigentes empezaron pronto, muy pronto, pero pare el carro de una vez.