Por favor, cuidado con la Feria

Cualquier cosa menos dejar la Feria sin toros y cuando digo dejar la Feria con la Maestranza cerrada también digo que hacer coincidir las corridas con San Isidro es arrumbarla a un segundo plano. Decía un servidor días atrás que con el Primero de Mayo en miércoles ya no había por qué despojar a San Fernando de su festividad, pero el hecho de espaciar la Feria de la Semana Santa hace que surja una medida que no veo conveniente. Los toros para la Feria es no sólo un complemento lúdico sino señuelo principal para su atractivo turístico. Una Feria de Sevilla sin toros no se comprendería por mucho que la Fiesta ande en tenguerengue por culpa de esos enemigos que la alancean desde fuera y que la dinamitan desde dentro. Por todo ello, pensar en una Feria de Sevilla sin toros o solapada con San Isidro es como ponerla bajo la jurisdicción del puntillero.