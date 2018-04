La fiesta pide una fórmula magistral

Todo pasa y todo queda, se apagaron los cirios y se piensa y repiensa en busca de una solución para nuestra fiesta mayor. La fiesta mayor de Sevilla es la Semana Santa y está herida, no de muerte, espero, pero sí de gravedad y hay que encontrar la fórmula magistral que le devuelva la salud. Reconducir las cosas para que nuestra gran celebración sea como siempre fue, como era cuando la conocimos con los ojos absortos de la mano de papá. Quiero tener confianza en que la bulla reaparezca con ese sentido de la medida que Sevilla le daba a la aglomeración de personas. No puede ser que discurran cofradías en la más absoluta clandestinidad por lugares que antes eran muy poblados, no puede ser que una Ley Seca contribuya a desertizar vías que siempre tuvieron vida y no puede ser que los malos vayan ganando y que consigan su propósito, el de reventar la fiesta.