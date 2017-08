Por fin, en el Betis se habla de fútbol

Hacía muchos veranos que en el Betis apenas se hablaba de fútbol. Todo eran pelillerías, sospechas más o menos fundadas, decisiones sorprendentes o decididamente incomprensibles mientras el bético hasta empezaba a añorar un tiempo claramente ominoso. Y así ha ido discurriendo la historia del Real Betis Balompié mientras no se resentía para nada la fidelidad del bético para formar un cuerpo social cada año más numeroso.

Pero no hay mal que cien años dure ni, por supuesto, cuerpo que lo resista y así ha llegado un verano más proclive al optimismo. Un verano en el que se habla de fútbol, en el que se estrena parte del estadio y en el que todo bético ha podido estar al día de la pretemporada gracias a la televisión del club. Una televisión que funcionase como está funcionando la actual era impensable en un club arcaico y que se mostraba prácticamente inmune a la inexorable caída de hojas de almanaque.

Contra corriente, y a pesar de la tambaleante marcha del equipo, confié en los actuales dirigentes desde la primera vez. No eran Haro y Catalán Bernabéu y Saporta redivivos, pero salían ganando viendo a sus predecesores y también a los que han ido segándoles la hierba bajo los pies. A fuer de insistente he de decir que sólo me disgustaba de ellos la reticencia en recuperar una figura tan importantísima en la historia cercana del Real Betis Balompié como es la de Lorenzo Serra.

Y ha sido llegar el balear al club para que en este club y de este club se hable de fútbol. También sería conveniente que las opiniones del entrenador sean claves, pero no necesariamente irrefutables. Con Pezzella se puede haber dado un principio de desencuentro y eso hay que evitarlo. Es lo que ha hecho Serra, evitar confrontaciones. Es una tormenta en vaso de agua, en ese vaso de agua que ahora es lo que hasta ayer de mañana era mar huracanado, el Real Betis Balompié.