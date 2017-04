Hasta el final, una pesadilla para el Betis

Decíamos antier que si el Betis perdía en Las Palmas tocaba un resto liguero de insomnio y pelos de punta. Y el Betis no sólo cayó sino que repitió ese ridículo en el que ha caído tantas veces en esta funesta temporada. Se acabó la condescendencia para los que patronean y para los marineros de esta nave tan vulnerable, tan al pairo que cualquier soplo de aire es como una tempestad incontenible capaz de mandarla al fondo del mar.

Lo de Las Palmas ha sido una película tan repetida que da para decirle a cuantos forman parte del engendro que son unos inútiles. Inútiles en la gestión, inútil en la pizarra y absolutamente desmañados los que de corto han de defender las trece barras del escudo. Desde la desprotección ante el estamento arbitral hasta la fragilidad defensiva, desde la nefasta composición del plantel hasta la falta de actitud del mismo pasando por una pizarra errática, suspenso absoluto.

Me reitero en lo que escribía antier sobre un futuro inmediato de pesadilla en caso de perder en Canarias y así va a ser. Es más, conociendo a mis clásicos he de recalcar que como a uno solo de los presuntos condenados le dé por ganar, la permanencia del Betis en Primera será un milagro. Y ya se sabe que los milagros, aparte de su propia subsistencia, no abundan en la vida del Betis, por siempre y para siempre Real Betis Balompié le pese a quien le pese reventón incluido.

Está claro que desde que Lopera tuvo la feliz idea de abominar de Serra, este club está maldito. Todo arranca de aquel verano de 2005 en que puso el acento en pasear ridículamente la Copa en vez de hacer un equipo en condiciones. Desde entonces, vueltas y revueltas para un caldo de cultivo que ha envenenado de tal manera la tierra que pisa el Betis que nadie que llega sirve para nada. Lo decíamos antier y nos reafirmamos ahora, tiempo de pelos de punta otra vez hasta el final.