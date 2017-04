El fuego debe sofocarlo Sampaoli

Desde que mostró su alto índice de inteligencia rompiendo lo que había firmado con el Granada para venir al Sevilla, en la valija de Jorge Sampaoli siempre viajó el rumor. Rumores de todo tipo, con el cargo de seleccionador argentino siempre en danza trufado por el de ser el elegido para suplir a Luis Enrique en el banquillo del Camp Nou. Y ahora que parece descartado para este puesto, su nombre vuelve a sonar como seleccionador.

La albiceleste anda en tenguerengue, cumplir con la obligación que representa para el país estar en el Mundial es un reto que se complicó y el nombre de Sampaoli vuelve a cotizar al alza. Mientras, el Sevilla observa y José Castro dictamina: "Tiene contrato hasta junio de 2018". Y lo dice convencido, aunque sabe en su fuero interno que los contratos futbolísticos y el papel mojado son hermanos de sangre. O si no, pregúntese por Los Cármenes el valor de un documento así.

En el ínterin, dos personajes que suelen pronunciarse en todo lo que surge. Mientras Maradona dice que Sampaoli está sobrevalorado, Bilardo le pega fuerte, flojo y regular: "Es un mal técnico y una mala persona. Si le dan la selección, tomo un barco y me voy a vivir a Uruguay" son palabras del inefable Narigón, conque... Yo, que me pateé España junto a Bilardo en los fines de semana de la 92-93 y que lo conozco bien, sé cómo divide el mundo entre buenos y malos.

Bilardo vive instalado en un mar de filias y fobias y no sé qué le habrá ocurrido con Sampaoli para manifestarse así. De todas formas, la opinión de tan visceral personaje no debería ser dogma de fe, pero ha de tener mucho cuidado el Sevilla con la oleada de rumores que levanta la figura de su entrenador. El tramo final de temporada se antoja complicado y este tipo de situaciones no ayudan a un discurrir normal de las cosas, por lo que convendría que el técnico se aclarase ya