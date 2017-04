Cuando algo funciona, mejor no tocarlo

Continuar moviéndose bajo los parámetros filosóficos de Monchi me parece una medida acertada. La tragedia que podía suponer la marcha del galáctico director deportivo del Sevilla no debe confirmarse. La estructura está creada y apostar por el continuismo y no traer a algún prestigioso foráneo me parece lógico. Lo que funciona debe tocarse lo menos posible y dándole las llaves a Óscar Arias debe garantizarse el buen orden.

Tiene mucho peligro contratar a un ingenioso que quiera dejar su huella y que lo persiga poniéndolo todo patas arriba. Por ahí, la tragedia que para muchos supone la marcha de Monchi se confirmaría y podría acarrear funestas consecuencias. Me conozco a mis clásicos y una buena labor de alguien en cualquier club tiene su punto débil en lo que decida un recién llegado para suplirle. Los ejemplos son abundantes en un mundo donde morir de éxito es moneda de uso común.

Tratar las estructuras que ideó Monchi como si de material altamente sensible se tratase es, debe ser, de obligado cumplimiento para que el Sevilla no detenga su dinámica expansiva. Óscar Arias llegó al Sevilla hace cuatro años y en todo este tiempo ha permanecido prácticamente entre bambalinas y sin arrogarse un papel de protagonista que asumía con carácter exclusivo Monchi. En el club saben de su valía y han optado por lo bueno conocido sin aventuras extrañas.

Podrá ahora comprobarse también si esas estructuras tan cantadas van a permitir el ritmo exitoso que tenían con su creador. ¿Funcionarán sin Monchi como lo hacían con él? Es la cuestión, pero no hay por qué pensar negativamente. Al menos, el beneficio de la duda hay que mantenerlo incólume, pues tampoco vamos a creer que Monchi hacía los milagros en solitario. Algo deberían influir en el éxito las estructuras y llega la hora de que el día a día demuestre su bondad.