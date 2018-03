El fútbol directo pudo con el arabesco

Once puntos cuando quedan treinta por jugarse es una distancia considerable, pero no tendría que ser definitiva si no fuese por las sensaciones que emiten ambos contendientes. Con un fútbol directo y de solidez en el área propia, el Valencia se llevó los puntos de Nervión. ¿Y fue justo el desaguisado? Pues ni que sí ni que no, sino todo lo contrario aun cuando en plena digestión del pleito echemos de menos algún gol sevillista.

Nada que reprochar al Sevilla en cuanto a actitud, pues se dejó en la yerba la última gota de sudor, pero muy deficiente en su aptitud en el área rival. Cierto es que Neto neutralizó algún remate blanco, pero como el mal se ha hecho endémico en este curso, pues una vez más le jugaría una mala pasada. En el arranque ya pudo encarrilar el partido, sobre todo por lo que percutía a babor mediante un Nolito que empezó como un tiro, pero ese estado de cosas no duró mucho.

A la primera que tuvo, el Valencia le llegó con precisión al Sevilla en un lance demoledor con pase magistral de Kondogbia, error de Escudero y uppercut al mentón del inspirado Rodrigo. Iban 24 minutos y ahí empezaba a atisbarse que la tarde no tenía compostura. Eran dos filosofías de fútbol en la que el pragmatismo que imprime Marcelino a sus tropas iba a ser determinante. Fútbol sin recovecos, directo y con una efectividad descomunal como norma.

Tras el descanso, otra contra letal con la misma conexión Kondogbia&Rodrigo y todo se consuma cuando resta casi media hora de padecimiento. No era una final, pero se le parecía y le salió cruz a este Sevilla que pasado mañana se juega gran parte del año en Old Trafford. Un Sevilla que acabó muy tocado física y psíquicamente del choque con el que era su rival más directo. ¿Influirá como hándicap insuperable? No tiene por qué, pero las sensaciones no van muy allá.