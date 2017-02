El fútbol puede a veces con las diferencias

Amanece derbi y la distancia entrambos parece sideral, tanto en la tabla como en el cúmulo de sensaciones que emite el juego de cada cual. El juego y las distintas variantes que conforman un partido de fútbol. Juegan a favor del Sevilla el presente y también la historia, ya que son once años, once, los que han pasado sin que el Betis sepa a qué sabe ganarle al rival más rival de todos al calor de su gente, de su fiel y numerosa gente.

Son hechos, hitos incuestionables los que adoban este partido de los partidos en el fútbol según Sevilla. Esté como esté cada uno, el derbi es el derbi, la coinciencia en la yerba con el rival menos querido. Lo de menos querido es un eufemismo que sirve para edulcorar lo que verdaderamente siente en sus adentros el sevillano futbolero. Ganar el derbi es la quintaesencia del gozo y eso se dio, se da y se dará por los siglos de los siglos en todo aficionado de esta nuestra tierra.

Los números son incontrovertibles y si desde 2006 no hace valer el Betis su condición de local, no olvidemos que desde aquel gol de Salva Sevilla en la ida de la Europa League no logra marcarle un gol al rival. Bueno, sí marcó uno Álex Alegría en la primera vuelta, pero el catalán Estrada no tuvo a bien legalizarlo, cosas que pasan. ¿Quiere decirse, entonces, que todo el pescado está vendido de antemano? No, por favor, que Dios no permita que un servidor asevere tal dislate.

El derbi es el derbi y por muy concluyente que se muestre la historia más cercana, puede pasar cualquier cosa. La demostración que el Betis hizo ante un superior tan superior como el Barça da pie a pensar que quien hace un cesto se halla en condiciones de hacer un ciento, ergo... Y como en todo análisis avant match mandan las elucubraciones y elucubrar sale gratis, pues rematemos la faena en la convicción sincera de que la lógica no tiene por qué interferir en un derbi.