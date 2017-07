Si el futbolista no muestra apego, ¿para qué la cantera?

Parece que el que mejor razona en el culebrón del verano es el abuelo del protagonista. El culebrón, o uno de los culebrones en el fútbol según Sevilla, es qué pasará con Ceballos, ese proyecto de gran figura que no muestra el menor apego por el club que lo hizo un hombre de provecho. Ha dicho el abuelo del futbolista que lo mejor para su nieto es estar en el campo y no en el banquillo, algo esto último que no va a tener fácil en el destino que le espera.

Resulta un hartazgo la catarata de rumores que rodean al puñetero culebrón. La única verdad contrastada es que el muchacho quiere irse del club que lo amamantó por vía de urgencia. Y sólo se me ocurre decirle que hace muy bien, que su vida es sólo suya y que mirar por ella es cuestión de él, sólo de él, ni siquiera de sus progenitores. Hay veces que el tren que conduce a la prosperidad sólo pasa una vez por la puerta de casa, conque mejor no tentar a la suerte y cogerlo en marcha.

Ahora bien, y esto va para el Betis, ¿merece la pena mantener una estructura de cantera para terminar siendo un club nodriza? Ya sé que el problema de no haber hecho un contrato más ventajoso para el club se dio cuando el Betis era un descalzaperros de veinticinco puntos al final de Liga y un penalti decisivo tirado por Nono. El dúo Calderón-Anzarda presume de haber sido el que lo subió al primer equipo y bien que pesa ahora aquel ascenso sin red.

Cuando escribo no tengo idea de qué va a pasar, si será una rosa o será un clavel. Si irá a Madrid, a Barcelona o a quién sabe dónde, pero creo que lo mejor que puede ocurrirle al Betis, por siempre Real Betis Balompié, es que todo se resuelva de una vez y el problema Ceballos no distraiga más de la cuenta. A renglón seguido hay que intentar que los chavales que se amamantan en la Luis del Sol le tengan un poquito de más apego al Betis del que muestra Ceballos, ese crack.