Los futbolistas también son culpables

Salvar la temporada es el objetivo no ya sólo prioritario del por siempre y para siempre Real Betis Balompié. A hacer puñetas lo de la décima plaza, toca agarrarse con fuerza a la brocha para no caerse de la escalera. No hay otra y para ello se ha de apretar los dientes en la yerba y dejarse de más inocuos propósitos de enmienda. El colchón en el que ha llevado su molicie adelgaza, ya no es tan mullido y mucho cuidado que vienen curvas.

Tener el descenso a sólo siete puntos es más por demérito del peor furgón de cola que se recuerda que por lo que el Betis ha ido haciendo, sobre todo desde aquel triunfo sobre el Leganés de cuando se iniciaba la cuesta de enero. El derbi del sábado ha dejado al beticismo muy herido, desmesuradamente herido, ya que el jarro de agua fría del segundo tiempo será difícil de cicatrizar. Y lo peor es que abunda la creencia de que resulta muy cómodo ser futbolista del Betis.

Que la defensa apenas defiende, pues la culpa es de los dirigentes, que no se le hace un gol ni al arco iris, pues no es que los delanteros anden como andan sino que el club está muy mal dirigido. Ángel Haro tiene infinitamente más culpa que Adán en los goles que encaja el equipo y muchísima más que ese Rubén empecinado en tirar a gol sin éxito alguno. Y no es que quiera descargar de culpa a los dirigentes, pero, caramba, algo tendrán que ver los futbolistas en este fracaso.

Y esta noche, La Rosaleda para enfrentarse a un Málaga que anda poniendo el grito en el cielo por los arbitrajes. Nada que ver con este Betis al que le recuerdan a diario aquel gol que no se le validó al Barça, pero que también tiene algunos motivos de queja, creo. Hoy tiene previsto vestir con rayas horizontales en honor del Día de Andalucía. A ver si ese cambio en la indumentaria se da también en la actitud de unos futbolistas que alguna vez tendrán algo que decir, ¿o no?