El futuro del Betis, en manos del equipo

Simplemente un ensayo para ensayos, el primer ensayo del curso, una alineación que en nada se parecerá a la que afronte la cruda realidad de la Liga y derrota ante un inferior descaradamente inferior. Así, el bético se tragó el primer cáliz del curso un día después de que en el estadio se festejase la brillante obra que cierra el recinto que inauguró Lopera hace diecisiete años para permanecer todo ese tiempo como una obra inacabada.

Todo fue fiesta en la tórrida atardecida del jueves en Heliópolis y en esa fiesta hubo hasta aclamaciones para el actual presidente, seguramente por el aspecto que ha tomado el estadio y también, muy posiblemente, por haber ganado tantos pulsos en los dieciocho meses que lleva en el sillón de don Benito. Pero nada de eso vale si luego va el equipo y cae en La Línea. Ya, ya sé que fue un simple ensayo, pero es que hasta en los ensayos como ese junto al Peñón hay que dar la cara.

En el Betis se da la circunstancia añadida de que el enemigo no descansa ni descansará mientras no se sepa de quién es el Betis. Se puede hacer todo muy acertadamente que mientras no acierte el equipo quien ocupe el puesto de mando va a estar al pairo de cualquier mal viento. Y el equipo ya vemos cómo afrontó el primer ensayo, sin alma y sin pelear los terrenos como debiera. Que sí, que era un ensayo y que a la cosa no debe dársele mayor importancia. Pues sí, hay que dársela.

Hay que dársela y mucha porque al bético le duele ver cómo su equipo no hace las cosas bien ante un rival muy inferior. Ni estadio rematado, ni medios de comunicación propios, ni club estructurado y no como antaño, nada de eso adquiere valor alguno si el equipo se tira al callejón o no se toma las cosas en serio. La situación accionarial del Betis es tan inestable que lo hacen especialmente vulnerable y tampoco vamos a creer que todos los plebiscitos van a ser favorables.