De cuando el garantismo es obstáculo

Hecha la digestión de la reciente Madrugona hay que incidir en dos conclusiones fundamentales, la de que la de 2000 se cerró en falso y en que la falta de civismo es la gran lacra de esta sociedad. Y ahora mucho me temo que se esté cerrando igualmente en falso por este Estado que de tan garantista que es no es capaz de garantizar la seguridad de la ciudadanía. Como lo del incivismo es un mal endémico que se ha enquistado en nuestra sociedad desde el malhadado día que un maestro permitió que el alumno le tutease ciñámonos a cómo no llega la autoridad al fondo de la cuestión. Por el mismo motivo que el cuerpo de Marta sigue en paradero ignoto ocho años después, ahora se irán de rositas los actores del grave ataque sufrido en la gran noche de Sevilla por toda Sevilla. Como reeducar a la gentuza es complicado, investíguese de verdad a ver cuál fue su génesis.