Terminaba ayer diciendo que donde unos ven derrota y cruz, los cristianos vemos manifestarse el Gran Poder de Dios que hoy celebraremos ante el triunfante derrotado de San Lorenzo. Era una forma de decir en sevillano lo que dijo el Papa invitando a los fieles a pedir "la gracia y el coraje" que logren vencer el miedo que conduce "a un egocentrismo egoísta que paraliza" e impide recibir y transmitir el mensaje del Señor con esa alegría cristiana que nada tiene que ver con la mundana. Porque la alegría cristiana no depende de las circunstancias; puede convivir con el dolor ajeno sin darle la espalda egoístamente y con el dolor propio sin arrastrar a la desesperanza: "Un cristiano sin alegría no es cristiano. Un cristiano que continuamente vive en la tristeza, no es cristiano. A un cristiano que en el momento de las pruebas, de las enfermedades o de tantas dificultades, pierde la paz, le falta algo", dijo el Papa. Pueden parecer duras y hasta inhumanas estas palabras, pero no lo son. "La alegría cristiana -añadió- no es una simple diversión, no es una alegría pasajera, es un don del Espíritu Santo. Es tener el corazón siempre alegre porque el Señor ha vencido, el Señor reina, el Señor está a la derecha del Padre, el Señor me ha mirado y me ha enviado, me ha dado su gracia y me ha hecho hijo del Padre… Un cristiano vive en la alegría y en los momentos más tristes, en los momentos del dolor, la alegría se convierte en él en paz. La alegría mundana, en cambio, se vuelve oscuridad en el momento del dolor".

Esa gracia y ese coraje que el Papa invita a pedir tienen el Sevilla nombres propios: la gracia se llama Esperanza Macarena y el coraje, Jesús del Gran Poder. Hoy, cuando la Iglesia celebra la manifestación de la gloria y el poder de Dios, en Sevilla lo hacemos acudiendo a este derrotado de una causa invencible. ¡Hay tanta humana sabiduría en esto, tanto conocimiento del peso y las fatigas de la vida, tanta confianza en Dios a pesar de los pesares! Todo, hasta su propia imagen extenuada, parece contradecir su gran poder. Pero al igual que Moisés logró sacar agua de una roca -como con tanta sabiduría bíblica Ruiz Gijón representó en una de las cartelas de su paso-, Juan de Mesa supo hacer brotar de este derrotado cuerpo de dolor esa desconcertante fuerza divina en la que Sevilla reconoce la manifestación del Gran Poder de Dios. Por eso esta imagen es un milagro, un don.