En la gran noche de la Banda de Ceballos

Cracovia cuando ya sea noche cerrada en el punto de mira para los que hemos encontrado en la Confederaciones y en este Europeo sub 21 el mejor antídoto para el síndrome de abstinencia futbolístico. La patria chica del inolvidable Karol Wojtila escenifica una gran gala, otra más, para los que en la playa o tierra adentro piafamos ante un buen partido de fútbol. Y resulta que el de esta noche en el corazón de Polonia parece buenísimo.

Los dos mejores equipos del campeonato de chavales colisionan esta noche con los pronósticos en duda, aun cuando la confianza que nos inspiran los nuestros hagan que esperemos lo mejor. Jugamos con Alemania, nada más y nada menos. Los teutones pasaron el fielato de semifinales con merecimiento, pero sufriendo hasta llegar a una tanda de penaltis que solventaron gracias a la actuación de su portero, que, provisto de chuleta, acertó más que su homólogo inglés.

Alemania debió solventar el duelo con Inglaterra sin llegar a la ruleta rusa de los penaltis, pero lo cierto es que no lo hizo y sufrió un desgaste físico mayor que el de España ante Italia. Cierto es que el grupo de Celades agrandó su superioridad cuando la expulsión de un rival, pero ha de reconocerse que el nivel que está exhibiendo en este torneo es deslumbrante. Al fogonazo espectacular de Asensio en el inicio ha sucedido el de Saúl y, por supuesto, el de un Ceballos excelso.

Hacía tiempo que no se veía una actuación de la altura que tuvo el bético ante los italianos. Asensio y Saúl, con dos triples, más Ceballos con su fútbol lleno de liderazgo, imaginación y desborde forman el trípode por donde brota el manantial de fútbol español. Dijo alguien alguna vez que el fútbol se juega once contra once para que gane Alemania. No creo que vaya a ser así hoy en Cracovia, pues la diferencia de fútbol entrambos es considerable, bastante considerable.