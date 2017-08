Estamos en guerra, no hay duda

Lleva camino de convertirse en larguísima y aunque no hay un frente definido, no cabe duda de que estamos en guerra. No sé si empezó en aquel malhadado 11-S o antes, pero que Occidente está en guerra a ver quién lo niega. Guerras las hay a manojitos en este siglo XXI con sucursales en África o en Oriente, tanto en el Próximo como en el Medio o en el Lejano con ese coreano atrabiliario que cualquiera sabe qué es lo que almacena en su santabárbara. Barcelona como última batalla que nos deja el ánimo por los suelos, sobre todo en la constatación de que ni siquiera un drama así sirve para aunar voluntades. Algún cretino con voz autorizada calificaba de atropello la masacre de las Ramblas, otro que tal baila culpa al capitalismo, mientras un portavoz de la Generalidad nos habla en catalán sobre algo que nos atañe tanto a todos, que no es más que la III Gran Guerra.