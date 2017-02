Nada le impide al Sevilla lucir su rol de favorito

Ocho puntos separan sus vidas aunque en el inicio pareciese que serían vidas paralelas. Distancia considerable entre el anfitrión y su rival de este mediodía invernal. Viene el Sevilla de tropezar de forma dolorosa en un rodeo aparentemente asequible y recibe a un Villarreal que anda por debajo de sus expectativas. Todo discurrirá en un ambiente extraño y enrarecido por esa medida que parece encaminada a dejar mudo al estadio.

La problemática creada por la poco recomendable conducta de una parte del grupo de animación sevillista no debería ser un obstáculo en la feliz y boyante andadura del equipo. No debe magnificarse el papel de los expulsados de la vida del Sevilla, pues con ellos supo la entidad de momentos muy negros. Y es que cuando el equipo no es bueno, no hay un solo grupo capaz de enderezar la nave, por lo que convengamos que el Sevilla está donde está por la calidad de su equipo.

Y con esa calidad y una brillantísima tercera plaza en la Liga, ante el Villarreal sale el Sevilla con vitola de favorito. Favorito indiscutible aun reconociendo el potencial de los castellonenses, que llegan con ausencias de bastante calado. La historia habla de clara superioridad sevillista sobre los amarillos. Una historia que arranca con aquella promoción que el Sevilla de Tsartas sacó adelante frente a un equipo que llegó con Palop en la portería y Caparrós en lista de espera.

Únicamente el Barça, Messi mediante, ha sido capaz de pescar en Nervión. Una vez más, como tantas veces en su vida, se ha convertido Nervión en una especie de Huerto del Francés del que todos salen con los pies por delante. Y hoy no debe ser de otra manera aunque se haya pretendido enmudecer a parte de los que intentan llevar en volandas al equipo. Pero nada de eso le priva al Sevilla de Sampaoli de un rol de favorito ganado a pulso y muy merecidamente.