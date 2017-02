Para el infanticidio, perpetua

El parricida de Alemania podría pasar el resto de su vida en la cárcel, titulábamos ayer. Es lo que merece el sevillano que asesinó a sus dos hijos de cuatro y cinco años para vengarse de su ex pareja. La ley alemana contempla la pena permanente revisable que aquí provoca sarpullido superdemocrático e hiperhumanitario a todos los partidos menos al PP. Cuando en enero de 2015 la sacó adelante en solitario, el socialista Julio Villarrubia clamó: "Esta reforma es un paso atrás en el sistema de derechos y libertades y se basa en populismo punitivo". Llamazares, como era de esperar, fue más lejos en estulticia: "Muerto el Estado social, viva el Estado penal; muerto el consenso social, viva el código del PP en precampaña electoral que amordaza la protesta social con el populismo penal de la cadena perpetua". Según estos y otros muchos preciosos ridículos que se tienen por más progresistas y democráticos que nadie, Inglaterra, Francia, Alemania o Italia -que contemplan diversas formas de penas permanentes- deben ser estados penales sin derechos ni libertades, emporios del populismo punitivo.

El pasado mes de noviembre la Fiscalía de Pontevedra pidió por primera vez en España la prisión permanente revisable para un tipo que había asesinado a sus dos hijas de cuatro y nueve años degollándolas con una sierra tras haber telefoneado a su ex mujer para decirle lo que iba a hacer. Antes las drogó pero la mayor ofreció resistencia y la amarró, es decir, fue plenamente consciente del horror. Según los expertos es un individuo "frío y sin empatía; no es un loco, es un psicópata con una percepción diferente de lo que ha pasado y con afán de notoriedad" por lo que es "perfectamente imputable". Todavía -porque la Justicia en España es lenta como un caracol- no se ha celebrado el juicio, pero estoy convencido de que somos mayoría los españoles que deseamos sea condenado a la pena solicitada por la Fiscalía. Hay casos -pocos, afortunadamente- en los que el principio constitucional de la rehabilitación es una afrenta a las víctimas y a la sociedad.

Como ayer informaba el compañero Pérez Ávila, en Alemania se ha condenado a seis asesinos a prisión permanente revisable en los últimos cinco años. Si quien mató a sus dos hijos golpeándolos con una piedra y apuñalándolos se convierte en el séptimo no se habrá cedido al "populismo punitivo", simplemente se habrá hecho justicia.