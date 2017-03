No eran infundadas las dudas en torno al Sevilla

Resulta que no eran infundadas las dudas que rodeaban al Sevilla de la hora. Ante el Leganés afloraron todos lo defectos que propiciaban esas dudas hasta dar lugar a que si alguno debió ganar en la calurosa tarde nervionense ése fue el bien trabajado equipo madrileño. Y es que el Sevilla ni siquiera disfrutó de ocasiones ante Herrerín si exceptuamos el gol de Jovetic y el invalidado a Vázquez por fuera de juego, muy justo pero ilegal.

El pleito arrancó con el Leganés enardecido en busca del portal sevillista y al segundo disparo a puerta, golazo de Gabriel. No se habían cumplido los tres minutos y la estupefacción iba a enseñorearse de Nervión. Nadie en su sano juicio podía comprender cómo el Sevilla era ninguneado por un recién ascendido que sólo pelea por volver a jugar otra vez en el Camp Nou y demás. El equipo dispuesto por Sampaoli no daba la medida y El Zhar desperdiciaba una ocasión de oro.

A arreones, sobre la media hora, el Sevilla fue tomando el dominio para que una descomunal pared de Vázquez permitiera que aflorase la calidad de Jovetic y así irse al descanso más tranquilo. Ese empate debería ser el primer paso hacia el triunfo, Sampaoli intentó un golpe de efecto con dos cambios, el añorado N'Zonzi y Vietto, otro delantero para acompañar al montenegrino. Y parecía que iba a resultar, pero fue una sensación fugaz y el Leganés retomó la batuta.

Quedaba claro que no eran infundadas las dudas, claro que no. No sé, ni creo que lo sepa el propio tándem Sampaoli-Lillo, a qué se debe el bajón. Los tiempos de vacas flacas no tienen padre y lo más probable es que todo se quede en la simpleza de que esto es fútbol y ya está. Puntualmente ha podido influir la cercanía del que se prevé como partido de la temporada, ese choque del martes en la Inglaterra profunda, pues influyó en la alineación y pareció demostrarse sobre la yerba.