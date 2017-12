Sobre unas inocentadas prematuras

Curiosamente, el empacho de inocentadas que no vienen a cuento se adelantaron veinticuatro horas. No eran inocentadas sino tristísimas realidades que se confirmaban como retrato psicológico de nuestra sociedad. ¿No le pareció a usted que muchas de las discusiones que se dieron en la Casa Grande eran inocentadas y no cuestiones mínimamente serias? Afortunadamente, el regidor de la ciudad no tiene entre sus defectos aceptar ridiculeces y aborta casi todas las salidas de tono de esos inefables socios que le permiten gobernar. Las alegaciones al escudo de la ciudad bajo el cansino argumento del franquismo o la consentida irrupción de unos desalmados en el salón de sesiones no parecían más que unas inocentadas que se adelantaban en el tiempo. Qué de estupideces se expone por gente que ni siquiera procura vestir el cargo para el que fueron elegidos.